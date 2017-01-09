مركز الملك سلمان يوزع 133 ألف سلة غذائية في مدن سورية

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الرياض – واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال غذائية في مخيم كفر حوم بمحافظة إدلب بريف إدلب الشمالي، ومخيم الكمونة بمنطقة سرمدا بمحافظة إدلب.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أن المركز بدأ التوزيع في مخيم كفر حوم وفي مخيم الكمونة عن طريق منظمة الإغاثة التركية؛ وفق البرنامج التنفيذي الموقع بين المركز والمنظمة، حيث من المقرر توزيع أكثر من 133 ألف سلة غذائية، ليستفيد منها أكثر من 800 ألف فرد من الأشقاء المنكوبين في أربع محافظات، هي: إدلب ، حلب ،حماة واللاذقية تحت إشراف فريق مختص من المركز.

وأفاد معاليه أن هناك برامج تنفيذية عاجلة سيقدمها المركز خلال الأيام القليلة القادمة، للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشمل توفير المواد الغذائية والإيوائية والكسوة الشتوية، ويشرف عليها فريق مختص من المركز يتواجد حالياً بالمنطقة الحدودية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وحكومة وشعب المملكة، وأن يوفقهم لكل خير.