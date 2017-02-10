مركز الملك سلمان يوزع 30 ألف سلة غذائية في مديريات صنعاء

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الرياض – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 ألف سلة غذائية على مديريات محافظة صنعاء، تحتوي احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، استفاد منها 180 ألف شخص من خلال شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية YDN، وذلك لتخفيف من معاناة المستفيدين ولتحسين الوضع المعيشي للنازحين والمتضررين .

ووزعت هذه السلال مؤخراً في مديريات سنحان وهمدان وبني مطر وبني حشيش وأرحب والاعروش وبني شداد والطيال والحصن وجحانة ونهم، كما شمل التوزيع تجمعات النازحين من محافظة صنعاء.

ويأتي المشروع امتدادا لمشاريع المركز البالغ عددها 112 مشروعا حتى الآن، نفذت بمحافظات اليمن كافة، بالتعاون مع 80 شريكا أمميًا وإقليمياً .