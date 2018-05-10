مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتحسين وصول مياه الشرب والصرف للاجئين في الصومال

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, اتفاقية مشتركة لتحسين وصول مياه الشرب والاستخدام الشخصي والصرف الصحي للاجئين في الصومال، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

فيما وقعها عن المجلس النرويجي للاجئين المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في المجلس النرويجي

للاجئين عبير شوباصي بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية لتقديم المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصي

وأيضًا تقديم الخدمات البيئية في الصرف الصحي والتدريب والتثقيف الصحي للمناطق الأكثر تضررًا في الصومال.

وأعربت المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في المجلس النرويجي للاجئين, عن سعادتها بتوقيع أول اتفاقية عمل في الصومال بين المجلس النرويجي للاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة، معبرة عن أملها أن تكون الاتفاقية بداية خير وشراكة استراتيجية بين الجانبين في المستقبل القريب.