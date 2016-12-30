مركز الملك سلمان يوقع برنامجاً لخدمة 540 ألف سوري

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجاً تنفيذياً لخدمة 540 ألف مستفيد سوري؛ عبر تقديم 50 ألف سلة غذائية متنوعة، ومليون وخمسمائة طن من الخبز الطازج على مدى 6 أشهر، من خلال منظمة” إحسان للإغاثة والتنمية” التركية.

ووقّع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعّه عن المنظمة المدير التنفيذي غسان هيتو .

وأوضح معالي الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحفي، عقب التوقيع، أن البرنامج يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تلمس احتياجات المنكوبين في العالم، ومنهم الأشقاء السوريون، مفيداً أن البرنامج سيخدم المحتاجين في محافظات سوريا وهي : حلب، حمص، درعا، وريف دمشق، سائلاً الله – تعالى- أن يكون فيه خير وبركة للمستفيدين.

وقال معاليه : نسعد اليوم بالتوقيع مع شريك مهم لتنفيذ البرنامج في الداخل السوري، الذي سيستمر لمدة 6 أشهر – بإذن الله تعالى، مهيباً بالشريك سرعة التنفيذ والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً .