مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًا لتمديد علاج إصابات ومرضى العيون في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, برنامجًا تنفيذيًا مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتمديد علاج إصابات ومرضى العيون داخل اليمن، يتم بموجبه تشخيص الحالات وعلاجها والتأكد من سلامة البصر وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهذا النوع من الحالات، بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.

ووقعّ البرنامج مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز

فيما وقعه عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه بفضل من الله تعالى ودعم الحكومة الرشيدة – أيدها الله – جرى اليوم توقيع عقد مع مؤسسة البصر العالمية لعلاج 500 حالة في الداخل اليمني بكل من عدن والمكلا، مشيرًا إلى أن هذا العقد هو تمديد لعقد سابق جرى من خلاله علاج نفس العدد من المرضى وأثبت نجاحه بحمد الله.

وأضاف الدكتور عبدالله المعلم أن العقد يشمل علاج المرضى في مستشفيات مكة التابعة لمؤسسة البصر العالمية، لعلاج العديد من الحالات في العيون ، كالإصابات ومرض الماء الأبيض “الكاتراكت” وحالات الشبكية.