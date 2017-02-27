مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا طبيا تنفيذيًا باليمن

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الرياض- واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس برنامجًا تنفيذيًا مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لعلاج إصابات ومرضى العيون داخل اليمن, يتم بموجبه تشخيص الحالات وعلاجها والتأكد من سلامة البصر وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهذا النوع من الحالات.

ووقعّ البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, فيما وقعه عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود, بحضور عدد من مسؤولي المركز.

وأوضح مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز ماهر الحضراوي أن البرنامج يأتي ضمن المنظومة الصحية التي يقوم المركز بتمويلها والإشراف عليها لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في اليمن، مبينًا أن هذه المنظومة تشمل جميع الجوانب سواءً كانت الرعاية الصحية الأولية أو الإسعاف أو حالات الطوارئ بالإضافة إلى المستشفيات المرجعية, ويأتي لعلاج إصابات محددة خاصة بالعيون وامتداد للبرامج الصحية التي يقدمها المركز لجميع الأشقاء في اليمن.

وأفاد الأمين العام للمؤسسة في تصريح صحفي أنه بموجب التوقيع ستستقبل المؤسسة إصابات العيون جراء الأزمة في اليمن الشقيق, مضيفًا أن لدى المؤسسة ثلاث مستشفيات باليمن تعمل منذ أكثر من 21سنة وسيستقبل مستشفى عدن جزءًا كبيرًا من الإصابات, والتي تتراوح بين الخفيفة والمستعصية وسيتم التعامل معها بمشيئة الله .

ويعد البرنامج استمرارًا للمشروعات الطبية التي يمولها ويتابعها المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين لعلاج ورعاية جميع الحالات الطبية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن.