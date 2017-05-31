مركز الملك سلمان يوقع مشروعا لعلاج 200 يمني

الرياض- البلاد

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مقره بالرياض مشروعاً لعلاج 200 مصاب يمني جراء الأزمة الحالية في بلادهم ، بالتعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة .

ووقّع المشروعَ عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في المركز ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي. وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية سليمان الشريع عقب التوقيع أن المشروع يأتي استمراراً للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز خصوصا القطاعات الصحية داخل وخارج الجمهورية اليمنية , مضيفاً أنه بحسب الاتفاق يتم تقديم العلاج والرعاية الطبية الكاملة لـ200 مصاب يمني وفق المعايير الصحية الدولية , مبيناً أن المشروعات الصحية في اليمن تتوسع وفقاً للاستجابة للاحتياجات التي تتم دراساتها، مؤكدًا أن ما يقدمه المركز من دعم في المجالات الصحية والطبية للقطاعين العام والخاص أوعبر منظمات الأمم المتحدة سيخفف من الاحتياج في اليمن .

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