مركز الملك سلمان يوقع مشروع مساعدات طارئة للروهينجا

كوكس بازار- بورت لويس- واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعًا، لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش. وقع المشروع عن المركز معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعه عن المفوضية ممثلها الإقليمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، وذلك في مقر المفوضية ببنجلاديش .

ويستهدف المشروع توفير المأوى والأدوات المنزلية الأساسية للاجئين الروهينجا في مخيمي كوتو بالونغ ونايابارا بمنطقة كوكس بازار يستفيد منه اكثر من 83 ألف من قاطني المخيمين.

من جهة أخرى، قام فريق متخصص من المركز برئاسة مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح بن دهيمان السبيعي أمس بزيارة جمهورية موريشيوس، للوقوف على الأضرار والاحتياجات الإنسانية جراء الفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا ، وبحث سبل وآليات تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية تخدم المتضررين من هذه الفيضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية في موريشيوس.

من جهة أخرى، قام المركز مؤخراً بتدشين مساعدات غذائية استهدفت 2300 أسرة نازحة في محافظة الجوف اليمينة، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن كما وزع المركز 2000 كرتون من التمور في مخيم حجة وحارة التخطيط بمدينة مأرب في محافظة مأرب، يستفيد منها 16000 فرد.