مركز الملك سلمان يوقع 7 برامج للسوريين ومهجري الروهينجا

غازي عنتاب- حجة -مأرب- واس

وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية أمس7 برامج تنفيذية لصالح الشعب السوري ومهجري الروهينجا، مع أكثر المنظمات الفاعلة والمتميزة بالعمل الإنساني والإغاثي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله .

وتشمل البرامج الموقعة ( 5 ) عقود لرفع معاناة الشعب السوري داخل بلادهم في المناطق الأكثر تضررًا مثل حماه وحلب واللاذقية وحمص ، وريف دمشق وريف حماه وريف حمص الشمالي وريف حلب، واللاجئين منهم في مناطق هاتاي وكلس وأوروفا في تركيا ، وغيرها من المناطق ذات الأولوية ، بالإضافة لبرنامجين تنفيذين لتنفيذ مشروع إفطار صائم لصالح اللاجئين الروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار ومدينة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش ، بمبلغ إجمالي يبلغ ( 459ر657ر4 ) دولاراً أمريكياً.

وتعد هذه البرامج جزءًا من المشروعات العديدة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًا في الداخل والخارج السوري ولمهجري الروهينجا.

من جهة أخرى، وزع المركز أمس، سلالاً غذائية وحليب للأطفال يكفي لشهرين متتاليين، في جزيرتي الفشت وبكلان بمحافظة حجة المحاصرتين؛ بسبب زراعة الألغام في البحر من قبل المليشيات الانقلابية.

وشمل التوزيع سكان الجزيرتين، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار العون المقدم من المركز للشعب اليمني؛ جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

كما وزع المركز أمس الأول 700 سلة غذائية في 3 أحياء بمدينة مأرب، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا، تكفي لـ 6 أشخاص، يستفيد منها 4200 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 18919 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعاً.