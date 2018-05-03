مركز الملك سلمان يوقّع برنامجًا تنفيذيًا لإفطار صائم في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض اليوم، برنامجًا تنفيذيًا لإفطار صائم في اليمن بقيمة بلغت مليونا و875 ألف ريال سعودي، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وقع البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة

فيما وقعه عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الدكتور عبد الرحمن أحمد خرد.

ويشمل البرنامج توزيع 264.080 وجبة إفطار لـ 264.080 مستفيدا من المرضى والمرافقين بالمستشفيات الرئيسة

والأسر النازحة والجرحى، وأبناء الشهداء والطلاب إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستهدف المشروع محافظات مأرب وعدن وشبوة والجوف وحضرموت وأبين وتعز والمهرة والحديدة ولحج والضالع والبيضاء

بهدف سد حاجة الصائم في شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، وتخفيف معاناة الأسر النازحة وإدخال الفرح والسرور على الصائمين.