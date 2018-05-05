مركز الملك سلمان يُموِّل 27 عملية جراحية في مأرب

نجح الفريق الطبي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مبادرة نلبي النداء خلال يومي 2-3 /مايو الجاري في إجراء 27 عملية بالإضافة إلى الكشف على 50 حالة أخرى في مستشفيي هيئة مأرب وكرى.

ففي اليوم الأول أجرى الفريق الطبي 13 عملية جراحية لحالات(تلف في أنسجة الساق اليسرى مع انكشاف مفصل الكاحل ، وتشوه خلقي بالأنف ، وندبة وانكماش جلدي في زاوية الفم ، وفقدان جزء من الأذن اليسرى ، و 3 عمليات للغضاريف الأنفية واللحميات ، وعمليتان لكسور في المرفق، وطلق ناري في الوجه،و آخر في العمود الفقري) تمت جميعها بمستشفى هيئة مأرب بالإضافة لإصابة في عصب اليد بطلق ناري تمت بمستشفى كرى.

وفي اليوم الثاني تم إجراء 14 عملية لحالات (تشوه في سقف الحلق ، وانكماش جلدي في الفم،و طلق ناري باليد، وتشوه في الأذن اليسرى ، وتشوه في كوع اليد، وكسر في الفك، وآخر تهشم عظم الفك ، وإصابة في عصب اليد، وثلاث اصابات بطلق ناري في الفخذ والوجه والعضد) جميعها في مستشفى هيئة مأرب وعمليتان (انحراف في الحاجز الأنفي)، في مستشفى كرى.

وفي تصريح لمدير مستشفى كرى في مأرب الدكتور لؤي محمد سليمان أوضح أن الخدمات الطبية التي تقدم الآن بعد دعم مركز الملك سلمان للإغاثة أفضل مما كانت عليه يوم كانت البلاد في سلم مضيفًا عملت في القطاع الصحي في مأرب منذ عام 89 وأجد الخدمات الصحية التي تقدم اليوم أفضل مما كانت عليه منذ ذلك التاريخ لقد كان أهل مأرب ينتقلون لطلب العلاج في المحافظات الأخرى والآن اصبحت مستشفيات مأرب تستقبل المرضى من جميع مناطق اليمن وذلك بفضل الله ثم دعم مركز الملك سلمان للإغاثة.