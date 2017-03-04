مركز الملك فيصل يطلق إصدارا جديدا من (خزانة التراث)

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الرياض – واس

يطلق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية إصداراً جديداً من قاعدة بياناته (خزانة التراث)، التي تضمّ فهرس المخطوطات العربية في معظم المكتبات العالمية على قرص مدمج CD؛ تزامناً مع مشاركة المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض من 8 إلى 18 مارس الجاري.

وأوضح رئيس قسم المجموعات الخاصة في المركز عبدالعزيز بن فيصل الراجحي أن الإصدار الجديد من (خزانة التراث) يضمّ أكثر من مئة ألف سجلّ في مختلف العلوم، بزيادة أكثر من 30 ألف سجلّ عن الإصدار القديم، كما يضمّ أكثر من 750 ألف نسخة خطية، بزيادة أكثر من 250 ألف نسخة خطية عن الإصدار القديم، ويتوافق الإصدار الجديد مع أنظمة التشغيل الحديثة التي صدرت بعد الإصدار القديم.

وأضاف الراجحي أن (خزانة التراث) هي قاعدة البيانات الوحيدة في العالم التي تشمل التراث العربي المخطوط، ليس في مركز الملك فيصل فحسب كغيرها من قواعد البيانات الخاصة بالجهات المنتجة لها، وإنما في معظم المكتبات العالمية، وتضمّ الخزانة كذلك ترجمةً عربيةً لفهارس المخطوطات التي كُتبت بغير اللغة العربية؛ كاللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، وغيرها، وتعكس الخزانة اهتمام المركز بالتراث الإسلامي وحفظه والتعريف به؛ فهي تجمع فهارس المخطوطات المطبوعة، وسجلات قيد كثيرٍ من المخطوطات غير المفهرسة، وتعدّ دليلاً لمخطوطات المركز الأصلية والمصوّرة.

وأكّد الراجحي أن الخزانة تُتيح للباحثين والدراسين الوصول إلى المعلومة المطلوبة بكلّ يُسرٍ وسهولةٍ، مشيراً إلى أن العمل على إعدادها انطلق منذ سنة 1412هـ/ 1992م، ولا يزال مستمراً حتى اليوم من خلال إضافة كلّ جديد يصل إلى المركز من الفهارس، مع تصحيح ما يقع من أخطاء في أصولها، وتوحيدها على المنهج المعتمد؛ لذلك تمثّل هذه الخزانة محرّك بحث قوياً، ووسيلةً ناجعةً للمشتغلين بالمصنّفات التراثية في مختلف الفنون للكشف عن أسماء الكتب ومعرفة الموجود منها وغير الموجود.

ويشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب من خلال جناح خاصّ يضم عدداً كبيراً من عناوين الكتب الجديدة، منها:) العربية.. هذه اللغة الشريفة(، و)التراث الثقافي: ماهيته ومهدداته وكيفية والحفاظ عليه(، و)الفيصل في أم القرى(، و)سعود الفيصل في أم القرى(، و)اقتصاد المعرفة: المفاهيم والقياسات(، إلى جانب مجموعة من دوريات المركز الثقافية والعلمية التي تتناول مختلف الموضوعات الفكرية والقضايا التي تشغل الرأي العام، والكتب المتنوّعة المتخصّصة في الدراسات الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والتراث، واللغة العربية، والدراسات المعاصرة، وتاريخ الدول، وغيرها.