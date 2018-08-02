مركز الوديعة الحدودي يستقبل أولى الدفعات من الحجاج اليمنيين

استقبل منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران مساء أمس، أولى الدفعات من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وسخرت الجهات الحكومية العاملة في مركز الوديعة الحدودي جميع الإمكانات والخدمات لتسهيل عبور الحجاج اليمنيين للأراضي السعودية ،واستقبالهم في استراحة الحجاج بمركز الوديعة المجهزة بجميع المرافق والخدمات الصحية والإرشادية لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ,وولي عهده الأمين –حفظهما الله- لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الحجاج وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً بإذن الله لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وعبّر الحجاج اليمنيين عن فرحتهم بالدخول للأراضي السعودية في رحلتهم للأراضي المقدسة لأداء مناسكهم ، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم رحلة الحج وأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.