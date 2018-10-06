مركز بن زلفه الحضاري معلم بارز وهدف للباحثين والزوار

احد رفيدة – مرعي عسيري

قدم المؤرخ الدكتور محمد عبد الله ال زلفه لمحافظة احد رفيدة بشكل خاص ولمنطقة عسير عامة مركز (بن زلفه الحضاري) الذي اضحى معلما يقصده الزوار والباحثين والسواح وهو مجهز بنزا لمن يريد الإقامة وهذا المركز يستقبل الزوار من الجنسين

وتستغل بعض المناسبات الثقافية في عسير الفرصة لزيارة المركز والمتحف الذي يضم الوثائق والكتب وقصر النائب الذي اعيد ترميمه. وقد افتتح المركز الحضاري قبل فترة من الزمن من قبل أمير منطقة عسير ول ازال الدكتور محمد ال زلفه يضيف إليه الكثير ما بين فترة وأخرى كما استضاف عدداً من الوجوه الثقافية لتقديم محاضرات في المركز وكرم عدداً من الشخصيات الثقافية.

ويضم المتحف وثائق وطنية وصور ملوك وحكام هذه البلاد وشخصيات قبلية اسهمت في الوحدة الوطنية وفيه قصيدة للشاعر مفلح بن عنير الشهري تضم كل القبائل السعودية وقد ابرز الدكتور بن زلفه هذه القبائل في لوحة مستقلة كما أبرز أول مجلس إداري بعد توحيد المملكهً في عسير.

واستفاد الدكتور محمد ال زلفه من البعثات الدراسية في جمع مصادر أجنبية اذهلت الاجانب الذين زاروا مكتبته.

وقال الدكتور محمد آل زلفة عن زمام المبادرة في إقامة متحفه الشخصي في حياته “إنه لا يريد لحياته أن تكون عابرة دون أن يكون لها أثر”.

ويتصدر المتحف ركن خاص بشهادة تقدير يعتز بها مصحوبة بميدالية ذهبية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد له بالتميز في أعماله في مجال تاريخ المملكة والجزيرة العربية.

وفي أسفل ذلك الركن وتحت الميدالية والبراءة التقديرية الموقعة من الملك نفسه، وضعت كثير من أعماله المشهورة التي تصل إلى نحو 35 عملا تاريخيا.

ويضم المتحف أوراقه الخاصة وصوره وصور عائلته رجالا ونساء وفي معظم المناسبات التي شارك فيها وكل وثيقة تتعلق به شخصيا. وقسم المتحف إلى سبعة أركان يحكي كل منها من خلال الصورة والوثيقة الفترة الأولى من حياة المكان الذي ولد فيه وبيئته ومدرسته وتضم صور هذا الركن أربعة أجيال: والدته وهو وزوجته وأولاده وأحفاده وكل من له علاقة وثيقة بهذا المكان حيث يقع المتحف والركن الثاني يضم كل ما له علاقة به منذ انتقاله من قريته إلى الرياض ثم الشرقية ثم العودة للرياض، والركن الثالث مرحلة دراسته الجامعية في جامعة الملك سعود إلى حين تخرجه تحكيها الصورة والوثيقة.

الركن الخامس ويمثل التحاقه بجامعة كمبريدج في بريطانيا وهي غنية تمثلها الصور والوثائق الكثيرة وبطاقات الجامعة وبطاقات مكتبة وبطاقات العضوية في بعض الجامعات والمنتديات ووثائق القبول في الجامعة والمراسلات المتعددة حول هذا الموضوع وشهادة حصوله على الدكتوراه كما يضم كثيرا من الصور ووثائق رحلاته العلمية ومشاركاته في المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية. الركن السادس ويمثل مرحلة العودة من البعثة وهذا الملف مثقل بالوثائق لم يتسع المكان لعرضها سوى نماذج منها ومعظم هذه الوثائق ستكون ضمن مكتبته الشخصية الوثائقية وبهذه المكتبة أودع كل رسائله الشخصية إلى أفراد أسرته ورسائله إلى الأصدقاء.

وخصص ركنا يمثل مرحلة عضويته في مجلس الشورى منذ صدور الأمر الملكي بتعيينه، مرورا بصور من مشاركاته في الزيارات البرلمانية إلى عدد من البلدان.

ويضم المتحف عددا من مقتنياته الشخصية مثل بعض الراديوهات القديمة والحديثة ومحافظ النقود ودفاتر المذكرات والعناوين وسبع جوازات سفر وأول تذكرة طائرة ركبها في أول رحلة إلى خارج المملكة عام 1968، وكاميرات التصوير التي تعود تواريخ اقتنائها إلى مراحل مبكرة وبعض الأختام.

ومن مقتنيات المتحف النادرة والمهمة التي يعتز بها قلم ذهبي أهدي له من الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، حينما كان وزيرا للداخلية عام 1384 وبعضا من تعليقات زملائه أعضاء مجلس الشورى على عدد من مداخلاته ووجهات نظره التي طرحها في المجلس على مدى ثلاث دورات تناولت تلك المداخلات كثيرا من القضايا.

وقال آل زلفه أنه سوف ينشر المثير من المداخلات التي كانت محل اعتراض واصبحت واقعا عندما كان في مجلس الشورى.

ومن الوفاء احتفاظه بصور لاستاذته التي اشرفت على رسالته وسبق وزارها في بريطانيا وسألته عن مكا وطلبت منه ان يدعو لها وقد اثنى عليها حيث استفاد منها الكثير عندما كان في جامعة كمبردج.

والدكتور محمد ال زلفه يمتلك كنزاً ثميناص جداً في متحفه كنز عام مثل الوثائق وغيرها وكذا المقتنيات الشخصية والتكريم من رموز الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، ومن حرصه حافظ على أول طقم كنب اقتناه في منزله ولازالت جودته عالية.