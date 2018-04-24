مركز «قياس» يحصل على 3 شهادات عالمية في الجودة

حصل المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، على ثلاث شهادات في الجودة، شهادة في البيئة (الأيزو 14001) وشهادة في الصحة المهنية (الأوشا 18001) من قبل «بيروفيريتاس» الفرنسية العالمية، إضافة إلى ترقية شهادة الأيزو التي حصل عليها سنة 2015م، إلى الإصدار الجديد من الشهادة ( الأيزو 9001 ).

وسخرّ المركز إمكاناته لتحقيق متطلبات الحصول على شهادة الجودة، من خلال تطوير منتجاته

وتجويد أعماله، ليتوج بها المسيرة التطويرية التي عمل عليها، حيث قام فريق من الشركة الفرنسية بمراجعة شاملة

ودقيقة لجميع الإجراءات المتبعة ومعاينة كافة العمليات الرئيسة وسجلاتها في نظام الجودة

والتأكد من ممارسة إدارات المركز وتطبيقها والتزامها بمعايير هذه المواصفات.

كما أقر مراجعو شركة «بيروفيريتاس» بأن النظام الإداري بالمركز متطابق مع المواصفات القياسية لنظام الآيزو 9001

والايزو 14001 والاوشا 18001، ويشمل ذلك المستفيدين خارج المركز وداخله من خلال تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا العملاء.