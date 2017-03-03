مركز لتسليم أمتعة المسافرين خارج مطار الملك عبد العزيز

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جدة – عبدالهادي المالكي

بمشاركة مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرا عقد تنفيذ وإنشاء مركز لخدمات تسليم الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر في مدينة جدة على ان يتم الانتهاء من بنائه خلال 5 اشهر من الآن .

ويهدف المركز الذي حدد موقع إنشائه في حي الروضة على شارع الامير سعود الفيصل الى التسهيل على سكان مدينة جدة وزوارها وخاصة الحجاج والمعتمرين وتيسير حركة مغادرتهم وسفرهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتسليم امتعتهم وانهاء اجراءات سفرهم خارج منطقة المطار قبل وقت كافي من السفر، اضافة الى ان هذا المشروع سلعب دورا كبيرا وهاما في تخفيف الضغط على المطار وخاصة في اوقات المواسم.

ويأتي ذلك عقب اجتماعات عقدت بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل بين الخطوط الجوية العربية السعودية ومركز التكامل التنموي في الامارة لبحث امكانية انشاء هذا المشروع على غرار ما تم إنشاؤه في مدينة الرياض.

واوضح الدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني ومساعد مدير مركز التكامل التنموي في امارة مكة المكرمة “ان الخطوط السعودية واستجابة لتوجيه امير منطقة مكة المكرمة بادرت بتوقيع اتفاقية مع مقاول لانشاء مبنى على مساحة 2000 متر مربع لانهاء اجراءات السفر وخدمات تسليم الامتعة”.

واضاف “سيتمكن المسافر سواء كان زائرا او حاجا او معتمرا عند انتهاء المشروع من تسليم حقائبه في وقت مبكر وإنهاء كل اجراءات سفره مما سيخفف العبء على المطارات وعلى المسافرين ايضا وخاصة اوقات الذروة والتي عادة ما تشهد ضغطا وازدحاما كبيرا “.

وتابع ” تعتبر مدينة جدة من اكثر المدن التي تشهد اقبالا في الايام العادية ويتضاعف ذلك في اوقات الذروة وخاصة المواسم الدينية الحج ورمضان والاجازات مما يزيد من الحاجة لمثل هذا المشاريع التي تسهم بشكل كبير في التخفيف على المواطنين والمقيمين”.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه مطار جدة الجديد من الانتهاء وهو ما سيرفع ارقام واعداد المسافرين، في حين اشارات آخر احصائية أعلنتها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ان العام المنصرم شهد أكبر حركة نقل جوية يشهدها المطار منذ إنشائه، حيث بلغ حجم حركة المسافرين ما يقارب 31 مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015، وبواقع 30.093.747 مسافراً.