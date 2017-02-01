مركز للملاحة الجوية بجدة يخدم 14 دولة

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جدة – عبد الهادي المالكي

أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن فوز المملكة بمقر مركز جدة الإقليمي لتبادل نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية كون المملكة من الدول الرائدة في مجال الأرصاد الجوي.

ويهدف المركز الى تجميع وبث نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية ، كما أن المركز يعتبر حلقة وصل ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية المراكز المشابهة حول العالم.

ويخدم المركز دول الإقليم والمكونة من أربعة عشرة دولة والممتدة من ليبيا غرباً إلى إيران شرقاً ومن سوريا شمالاً إلى اليمن جنوباً، وذلك على النحو التالي ليبيا – مصر – السودان – اليمن – عمان – الإمارات العربية المتحدة – قطر – البحرين – الكويت – إيران – العراق – سوريا – الأردن – لبنان.

ويقوم المركز بتجميع وتوزيع نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية من وإلى دول إقليم الشرق الأوسط ، ويشمل ذلك النشرات الساعية الخاصة بالملاحة الجوية والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران ، سواءً على مستوى المطارات أو الممرات الجوية.