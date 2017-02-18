مركز للناتو لأزمات أفريقيا والشرق الأوسط

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بروكسل – وكالات

قرر حلف شمال الأطلسي إرساء مركز لمجاله الجنوبي تابع لمقر القيادة المشتركة للقوات الأطلسية في مدينة نابولي جنوب ايطاليا.

وأوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ على هامش انطلاق لقاء وزراء دفاع الناتو في بروكسل أن مهام محددة ستوكل لهذا المركز الجديد وفي مقدمتها إدارة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتحديداً في دول مثل ليبيا والعراق إضافةً إلى مساعدة الحلف على إدارة التحديات الناشئة في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وكان وزراء دفاع الناتو قد عقدوا اجتماعاً على مدى يومين بحضور وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لبحث سبل الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة الموجهة إلى الدول الأعضاء لزيادة حجم نفقاتها العسكرية.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية اروسولا فان دارلاين ان ألمانيا تؤيد وجهة نظر الولايات المتحدة بضرورة رفع حجم النفقات العسكرية.

وبحث الوزراء مواجهت الإرهاب ومساعدة دول المنطقة وخاصة تونس والعراق وأفغانستان ومواجهة الهجمات الالكترونية والوضع في الجوار الروسي للحلف.