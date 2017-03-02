مروان العدالة : نقاط الوطني هدفنا
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الدمام-حمودالزهراني
أعرب مدافع فريق العدالة الكروي مروان محمد أبكر، عن أمله في أن يحقق فريقه الفوز على نظيره الوطني اليوم الخميس في افتتاح مواجهات الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى التي ستقام في الأحساء، وقال :الفريق جاهز تماماً للمواجهة، والتي يدخلها بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطائي في مسابقة كأس الملك، وبلوغ دور الربع نهائي. الفوز مطلبنا الأول والأخير للتقدم في سلم ترتيب الفرق والابتعاد عن أي خطر، وجميع نجوم الفريق لديهم الرغبة الأكيدة للفوز، وبإذن الله تعالى- سنسعد جماهيرنا الوفية التي عودتنا على المساندة والمؤازرة، وهذه دعوة مفتوحة لهم للحضور في لقاء الوطني، ومساندة الفريق لتحقيق الطموح المشترك.
التصنيف: الرياضة
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