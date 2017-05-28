مرور جدة يبدأ خطته الرمضانية

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جدة – وليد الفهمي

بدأت إدارة مرور محافظة جدة ومنذ وقت مبكر في وضع الخطط المرورية لشهر رمضان .

ووحدت ادارة السير بعض الطرق والمداخل والمخارج لتسهيل الحركة المرورية والتي بها كثافة مرورية عالية فيما تم تغطية حلقة الخضار بعدد كبير من الدوريات المرورية والسرية لما تشهده من حركة مستمرة من المتسوقين .

كما امنت محال التمور امتداد شارع عبدالله السليمان من الناحية الشرقية ومنع الوقوف الخاطئ والمزود بعدد من الدوريات المرورية والتي عمل له خطة مرورية بالدعم من الافراد الاداريين والذين سوف يعملون من الساعة التاسعة مساء وحتى الواحدة فجراً في العشر الاول وتمتد حتى الثانية في النصف من الشهر الكريم فيما سوف تمتد حتى الثالثة فجراً في العشر الاواخر وذلك لما تشهده جدة من زحام كثيف للمتسوقين .

فيما كثفت ادارة المرور المتابعة لرصد المخالفات المرورية أمام المطاعم التي تشهد زحاماً من بعد صلاة العصر وحتى قبيل أذان المغرب داعية ادارة مرور جدة الاهالي الى الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم تجاوز الإشارة الحمراء والسرعات المحددة ومنع الحوادث المرورية سلامتهم وسلامة الجميع .