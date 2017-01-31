مرور مكة يضبط حدثا يقود مركبة ويغرم المالك

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تمكنت إدارة مرور العاصمة المقدسة ممثلة في الهيئة المرورية من استدعاء مالك المركبة، التي ظهرت صورتها على شكل فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ويقودها حدث صغير يجوب بها شوارع مكه المكرمة، وبرفقته عدد من الصبية . وأوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري، أنه تم استدعاء مالك المركبة، وتم حجزها،

وتم إصدار مخالفة على قائد المركبة عدم حمل رخصة قيادة بقيمة 900 ريال، إضافة إلى مخالفة تضامنية على مالك المركبة بقيمة 900 ريال أيضا، وحذر العقيد الأنصاري مالكي المركبات بعدم تمكين صغار السن من قيادة مركباتهم؛ لما في ذلك من خطورة على أرواح الناس .