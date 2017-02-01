مزاد على عقال محمد عبده يصل إلى 7 ملايين متابع

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جدة ــ البلاد

دشن مغردون على تطبيقات التراسل الفوري وسم (مزاد على عقال ابو نوره) وحصد الوسم أكثر من “558” تغريدة ، و7 ملايين متابع، في الساعات الأولى من تدشينه.

وكان فنان العرب محمد عبده قد ألقى عقاله على الجمهور في نهاية الحفل الذي احتضنته الصالة المغلقة في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، احتفاء بهم.

وقال الشاب فيصل العمري ملتقط العقال إن قيمته عند السعوديين تفوق منديل كوكب الشرق أم كلثوم الذي بيع بخمسة ملايين دولار، وأن محبي الفنان محمد عبده ربما يدفعون مبلغاً باهظاً فيما لو عرضه للبيع مستقبلاً، مشدداً على أنه لا ينوي عرضه حالياً في مزاد، لكونه هدية غالية عليه.

وأضاف: “هذه الهدية من فنان العرب غالية علي ولا أفكر في بيعها على أقل تقدير في الفترة الحالية”، ملمحاً أن هناك عدة أسباب قد تزيد سعر العقال من وجهة نظره، أولها أنه لفنان العرب ومن مقتنياته الشخصية الخاصة، وكون هذه الحفلة جاءت بعد فترة إيقاف الحفلات الغنائية في المملكة.