مزاعم بوجود (اعدة للكائنات الفضائية) في القطب الجنوبي

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جدة ــ البلاد

طرحت نظرية جديدة غريبة تقوم على اكتشاف شذوذ غامض في القطب الجنوبي، وتزعم أنه يخفي قاعدة نازية لكائنات فضائية غريبة.

وكان فريق من صائدي الكائنات الغريبة قد قدم هذه النظرية، مدعيا أن النازيين بنوا سابقا قواعد سرية في القطب الجنوبي خلال الحرب العالمية الثانية، صممت خصيصا للاستخدام من قبل الكائنات الغريبة.

ويمتد هذا الشذوذ الغامض مسافة 240 كم في القطب الجنوبي، ويصل أقصى عمق له إلى حوالي 850 م. ووجد في مساحة مجمدة من القطب الجنوبي تعرف باسم “Wilkes Land”.

ونشر صائدو الكائنات الغريبة ادعاءاتهم ضمن “SecureTeam10″، حيث يوجد فيديوهات عن نظريات المؤامرة المتعلقة بالكائنات الفضائية الغريبة. وقالوا بهذا الصدد: “إلى يومنا هذا، لم يجد العلماء طريقة لاكتشاف ماذا يوجد تحت هذا الجرف الجليدي السميك والعميق”.