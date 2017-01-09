مزاين الإبل ضمن ترفيه السعوديين

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تفاعل مغردون سعوديون مع تعليق الهيئة العامة للترفيه على سؤال طرحته صحيفة «الوطن»، حول فعاليات مزاين الإبل ومدى إمكان الاستفادة منها، والتي قالت فيها : إنها ليست مستثناة أو مستبعدة من خطط الهيئة في الفترة المقبلة. وذكر المدير التنفيذي للهيئة عمرو المدني، أنهم سيدرسون كل الخيارات والفعاليات المرغوبة من المجتمع، وسيستفاد منها بعد دراستها.

وعبر المغردون عن آرائهم في تصريح هيئة الترفيه عبر وسم “#مزاين_الإبل_ضمن_خطط_الترفيه ” الذي انقسم فيه المغردون إلى فريقين؛ فريق مؤيد وفريق يرى أن هذا الأمر لايمت للترفيه بصلة .

كتب الحربي: إذا كانت مزاين الإبل لاتناسب ذائقة بعض الناس فلايجوز لهم الحق في مصادرتها عن الآخرين “# مزاين_الإبل_ضمن_خطط_الترفيه مزاين الإبل جزء من اهتمامات شريحة هائلة من مجتمعنا؛ كونها لا تناسب ذائقتك..فهذا لا يعطيك الحق في مصادرتها.