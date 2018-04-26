مزكرة تفاهم لتوفير أنظمة التشفير للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة الالكترونيات المتقدمة، وذلك لتوفير أنظمة تشفير وأنظمة مراقبة التحكم عن بعد (SCADA) وأنظمة C4i

كما ستقدم شركة الالكترونيات المتقدمة كافة الخدمات والحلول التقنية والفنية للاتحاد في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز و تُعد شركة الالكترونيات المتقدمة أحد أبرز الشركات الرائدة في صناعة الالكترونيات والتكنولوجيا المعرفية.

وهدفت المذكرة إلى جذب المهتمين والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتوفير بيئة تدريبية مناسبة لهم، كما سعت المذكرة إلى التوسع في زيادة الأنشطة والمسابقات وورش العمل في تلك المجالات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة أبنائنا المواطنين المبتكرين والموهوبين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة الالكترونيات المتقدمة، عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني أن الاتفاقية ستسعى بمشيئة الله إلى إكتشاف المواهب المحلية وتوفير أنظمة مناسبة تخدم متطلبات الاتحاد الحالية والمستقبلية وسيقدم الاتحاد والشركة جهودهوما التعاونية المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي الالكترونيات المتقدمة أن هذه المذكرة ستسهم في تقديم جميع الخدمات اللوجستيه والاستشارات والمنتجات والتدريبات للاتحاد في مجال البرمجة والدرونز والأمن السيبراني وتوفير الفرص التدريبية للمبتكرين في تلك المجالات .