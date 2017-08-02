مزن راعيا رسميا لأحد

المدينة المنورة . محمد قاسم

وقع نادي أحد عقد رعاية مع شركة مياه الجنوب “مزن” لتصبح الشركة بموجبه الراعي الرسمي لقطاع كرة القدم بالنادي للموسم المقبل 2017 – 2018. وسيحمل صدر قميص نادي أحد شعار “مزن” في الموسم المقبل في جميع المباريات الرسمية والودية.

وجاء توقيع العقود في مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي بحضور سعود الحربي رئيس مجلس الإدارة ومدير شركة مياه الجنوب “مزن” د.راشد بن زوما ومحامي الشركة فهد بارباع ورئيس هيئة أعضاء شرف نادي أحد رويفد الصاعدي ومحبي نادي أحد وكافة وسائل الإعلام.

وستحمل قمصان الفريق الأول لكرة القدم والفئات السنية بنادي أحد شعار “مزن” على الصدر بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية في المباريات ومنطقة المكس زون ومرافق النادي.

وكان أحد قد أعلن عن توقيع عقد رعاية مع شركة سفير كراع مشارك، لتكون شركة مياه الجنوب “مزن” الراعي الرسمي للفريق الأحدي، حيث سيحمل قميص الفريق الأول شعار “مزن” وفي أسفل الظهر شركة “السفير”.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد في دوري جميل بعد غياب دام 13 عاما مما جعل العديد من الشركات تسعى للظفر برعايته.

وعلى هامش توقيع العقد، عقد مؤتمر صحفي للإجابة على استفسارات الإعلاميين، وتحدث رئيس نادي أحد عن العقد والامتيازات التي قدمتها شركة مياه الجنوب “مزن” كشريك رسمي لخدمة رياضة المدينة المنورة وشبابها من خلال نادي أحد.

وبدوره شكر الحربي “مزن” على اختيارها نادي أحد كمشروع أول للشركة في الاستثمار الرياضي من خلال نادينا.

وأكد الدكتور راشد بن زوما مدير عام “مزن” أنه سعيد بهذه الشراكة التي تشرفنا بها لأهالي منطقة المدينة المنورة وشبابها وهدفنا لم يكن للرياضة فقط وإنما للمنطقة العزيزة على قلوبنا كرجال أعمال، وكما يعلم الجميع أخترنا نادي أحد للإرث التاريخي لهذا الكيان وسنعمل مع إدارة النادي لتحقيق طموحات جماهير النادي.

وأجاب بن زوما للإعلاميين أن قيمة العقد ومدته خاص بين الطرفين مؤكداً أن الشراكة مستمرة ومفتوحة لنادي أحد وأن توقيع العقد تم بكل سلاسة واحترافية مقدماً شكره لإدارة نادي أحد ولرئيس هيئة أعضاء الشرف ممتدحا دور مهندس الصفقة المهندس ممدوح الردادي.

بدوره شكر رئيس النادي سعود الحربي ،جهود المهندس ممدوح الردادي مدير إدارة الاستثمار والتطوير لجهوده في تنمية الموارد المالية للنادي، كما شكر جميع الإعلاميين على حضورهم.وفي نهاية المؤتمر أخذ رئيس نادي أحد سعود الحربي ضيفه الدكتور راشد بن زوما وكل الحضور في جولة للإطلاع على منشأة النادي الجديدة وأبدى بن زوما إعجابه بموقع النادي جغرافياً واستثمارياً.

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