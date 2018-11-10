مسؤولة الصحة العالمية تشيد بالمساعدات السعودية لليمن

عدن-واس

التقى مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني أمس الأول مديرة منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود.

ونوقش في الاجتماع تعزيز التنسيق المشترك بين المركز والمنظمة في تنفيذ العديد من المشاريع التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة في القطاع الصحي باليمن .

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان بعدن أن المركز يقدم العون الإغاثي والإنساني لمساعدة الشعب اليمني ويضع في أولوياته تقديم الخدمات الصحية بتمويل المركز للمنظمة من أجل تنفيذ جملة من المشاريع في القطاع الصحي في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. من جانبها عبرت الدكتورة نهى محمود عن شكرها لمركز الملك سلمان للإغاثة لكل جهوده الداعمة في تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية باليمن.