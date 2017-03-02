مسؤولون أمريكيون يضغطون على ترامب لاستثناء العراق من حظر سفر جديد

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يضغط مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية على الرئيس دونالد ترامب لاستثناء العراق من قائمة ضمت سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة ومُنع سفر مواطنيها للولايات المتحدة.

وقال مسؤول بالإدارة إن أمرا تنفيذيا جديدا بحظر السفر لن يشمل العراق على الأرجح.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي اتش.آر. مكماستر ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومسؤول الأمن الداخلي جون كيلي..

طلبوا من ترامب استثناء العراق من القائمة بسبب العمليات العسكرية والمدنية الأمريكية الحالية فيه وأضافوا أن المسؤولين اقترحوا الأمر على ترامب بشكل منفصل.

وذكر مسؤول بالإدارة أن الأمر التنفيذي الجديد سوف يستثني العراق على الأرجح.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية واثقة من أن العراق لن يذكر في أمر تنفيذي جديد بحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

كما قال مساعد في الكونجرس إن العراق سوف يستثنى عقب محادثات بين مستشاري البيت الأبيض.

وردا على سؤال عما إذا كان العراق سيبقى على قائمة الدول في الأمر التنفيذي بعد مراجعته :

قال البيت الأبيض إنه لا يمكنه إعلان أي شيء بخصوص الأمر التنفيذي في الوقت الحالي.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن من المرجح صدور الأمر التنفيذي يوم الاثنين.

وأوقفت محاكم اتحادية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم 27 يناير كانون الثاني.

بمنع سفر مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة.

وقال ترامب إن قيود السفر ضرورية لحماية الولايات المتحدة من هجمات الإسلاميين المتشددين.

والأمريكيون منقسمون بشدة حول الإجراء الذي أيده البعض لكنه تسبب في خروج احتجاجات على مستوى البلاد وأدانته شركات أمريكية شهيرة وحلفاء للولايات المتحدة.

وهناك 5200 جندي أمريكي في العراق حاليا لمساعدة القوات العراقية والكردية على انتزاع مدينة الموصل آخر معقل لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وحارب العراقيون مع القوات الأمريكية لسنوات وعملوا كمترجمين.

وانتقل عراقيون كثيرون إلى الولايات المتحدة بعد تعرضهم لتهديدات بسبب تعاملهم مع القوات الأمريكية.

وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من ترامب استثناء العراقيين من الحظر وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما .

في العاشر من فبراير/شباط ورفض دعوات من سياسيين شيعة موالين لإيران للرد على الحظر الأمريكي