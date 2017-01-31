مسؤولون وإعلاميون مصريون يزورون جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك عبر واتساب

hستقبل جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين اليوم، عددًا من المسؤولين والإعلاميين المصريين.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة المصري المشرف العام على أرض المعارض محمد سامي:

“سعادتي لا توصف خاصة عندما أتجول داخل جناح المملكة لأنني أشم عبق التراث السعودي.

وقد جذبني عدد من الكتب المترجمة ذات أهمية للعالم الخارجي لأنها تعكس عراقة وتاريخ المملكة، والدين الإسلامي الصحيح”.

وأضاف ” إن الدعم الذي يناله جناح المملكة من الهيئة المصرية العام للكتاب يؤكد أن هناك علاقة خاصة للغاية فحواها أن هناك تبادلًا ثقافيًا مستمرًا بين البلدين.

وأن هناك نهضة ثقافية تحدث في المملكة لابد من إبرازها وإلقاء الضوء عليها حتى يراها زائرو معرض القاهرة الدولي للكتاب”.

مشيراً إلى أن وجود جناح لمملكة العربية السعودية بهذا الشكل في معرض الكتاب.

يعني أن هناك تطورًا كبيرًا في العلاقات الثقافية بين البلدين.

من جانبه، أكد الإعلامي المصري جمال الشاعر:

أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية مهمة للغاية.

مشيرًا إلى أن اختيار مصر كضيف شرف في مهرجان الجنادرية هذا العام يؤكد العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة والممتدة بين البلدين عبر قرون من التاريخ.

ولفت الانتباه إلى أن تواجد المملكة العربية السعودية بقوة داخل معرض الكتاب يعطي ثقلًا كبيرًا للمعرض بشكل عام.