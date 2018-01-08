مسؤولون ومتقاعدون وطلاب مؤكدين التلاحم بين القيادة والشعب: الأوامر الملكية تجسد قوة اقتصاد المملكة وحكمة القيادة

تبوك – سعد الشهراني- أبها- مرعي عسيري- جدة- وليد الفهمي

الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله،أكدت مجدداً مدى قوة التلاحم بين القيادة الراشدة والشعب الوفي والذي يميز هذه البلاد منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، رحمه الله، كما أكدت حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم وآمالهم فيما يعبر المواطنون عن ولائهم ووفائهم واخلاصهم لها وحبهم لوطنهم وتعزيز أمنه وازدهاره.

ومن تبوك رفع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين يحفظهما الله ، على ما صدر من أمر ملكي تضمن عدداً من القرارات التي جاءت كلمسة حانية عظيمة من أب وقائد وضع احتياجات مواطني هذا البلد نصب عينيه.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن هذه القرارات والأوامر تعكس مدى حرص القيادة الكريمة على أن لا يمر أبناء البلاد بضائقة تعكر صفو معيشتهم، كما أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية وبين ما تفرضه هذه الإصلاحات من اجراءات تتطلب مثل هذا الإدراك العميق والحرص الكبير على أن تسير الظروف المعيشية بشكل مواز ٍلخطوات التحول في بنية الاقتصاد السعودي التي تهدف أساسا لأخذ هذا الاقتصاد نحو المستقبل بما يواكب التغيرات والمعالجات الاقتصادية في العالم أجمع.

كما رفع أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما عبر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الاستاذ محمد بن عبدالله الحربي عن خالص الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين على صدور الأمر الملكي الكريم بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة كما قال إن القيادة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين ومعالجة شؤونهم حتى لا يتأثروا ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تنفيذها الدولة بأي شكل من الأشكال وهذا ما تفاخر به هذه البلاد حفظها الله.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الجميع في هذا الوطن الكبير يستذكر بالعرفان والتقدير ما توافر للمواطن من رعاية كريمة وإنجازات عظيمة وعيش كريم تحت مظلة الأمن الوارفة التي ينعم بها المواطن والمقيم.

‫ونوه مدير تعليم تبوك بما تضمنته الأوامر الملكية من لفتة ورعاية كريمة للطلاب والطالبات وتلمس احتياجاتهم من قبل ولاة الأمر ـ رعاهم الله ـ وحرصهم الدائم ‫على خدمة الأجيال التعليمية ودعمها لمواصلة تعليمها في مناخ مناسب وميسر.

وعبر سعيد عواض العسيري رئيس غرفة تبوك التجارية قائلا : الحمدلله الذي انعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة الامن والامان ثم الحمد لله الذي انعم علينا بقيادة حكيمة رشيدة تسعى لتلمس احتياج مواطنيها بكل شرائحهم وفئاتهم ففي تلك الليلة وهي ليلة فرح وسرور لكل مواطن صدرت أوامر ملكية كريمة اسعدت جميع المواطنين وهذه لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لأبناء هذا الوطن الكريم.

ومن المدينة المنورة قال المواطن احمد محمد الشريف من المستفيدين من الضمان الاجتماعي :” لقد جاءت هذه المساعدة في وقتها فعلا لمواجهة ارتفاع بعض الاسعار وهذا يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بالمواطنين بمختلف شرائحهم الحمد لله بل وبالاضافة للضمان وحساب المواطن وهذا المبلغ الذي اضيف لنا سنعيش بطريقة مريحة انها فعلا اسعدتنا هذه المساعدات الكريمة، حفظ الله خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمين.

وقال الأستاذ منير ناصر رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة :” كل التفدير والشكر للأوامر الملكية التي صدرت واستفادت منها جميع شرائح المجتمع وهي تؤكد مدي حرص القيادة علي رفاهية شعبها ورفع كاهل المعاناة عنه وتلمس احتياجاته ومساعدته من خلال هذا الدعم المادي الطيب الذي سيكوم له الاثر الكبير في ميزانية الأسرة ومساعدتها في العيش الكريم.

كما عبر مدير عام التعليم بعسير جلوى محمد ال كركمان بقوله:”نحن تعودنا من قيادتنا الرشيدة دوماً العطف على الشعب وابعاد ضيق العيش عليهم والملك سلمان حفظه الله وولي عهده دوماً نرى همهم هو المواطن والوطن والرقي بهما في خط متواز والأوامر الملكية الصادرة ولله الحمد شملت الموظف والمتقاعد ومنهم من على الضمان وكرم العسكريين الذين يرابطون في الحد الجنوبي وهم يستحقون وهذه الأوامر تجعلنا نزداد حمداً وشكراً لله وتضامناً مع حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الواعية حفظهم الله.

ومن عسير تحدث مدير هيئة الرياضة والشباب معتق مفلح جرمان فقال:-نتقدم بكل التقدير والثناء لله تعالى على النعم التى اختص بها هذه البلاد وانعم عليها ومنها قيادتنا الوفية لله تعالى ثم للشعب السعودي التى لاتود ارهاقهم وتتلمس احتياجاتهم والشعب قد تعود العطف دوماً من حكومته الرشيدة والملك سلمان بن عبد العزيز هو الرجل المحنك بالفكر والحكمة وهو من بذل حياته في خدمة هذا الوطن ومعه الآن النبيه الأمير محمد بن سلمان الذي نجد منه تطلعات كبيرة لتحسين مستوى الاقتصاد الوطني فوفقهم الله ونبارك لشعبنا الكريم هذه الأوامر السديدة وندعو الله ان يحفظ بلادنا من كل مكروه.

ًكما تحدث حسين بن حمد المري مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير فقال:-صدور الأوامر الملكية الموفقة جاءت في وقتها المناسب بأبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين بعد تعديل أسعار الوقود ومافي حكمها وأن الدعم الذي اعطي لكل فئات الشعب تساعد كثيراً وقد القمت حجراً لمن يريد من أعداء الوطن ان يستغل اية ثغرة من أجل البلبلة وان كنا ندرك اننا ولله الحمد لا زلنا بخير وافضل بلاد العالم في الاسعار.

وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور حجر العمري : نتقدم بجزيل الشكر لقيادتنا الوافية وفاء الصدق مع شعبها الكريم بقيادة الملك سلمان وفقه الله وولي عهده الأمين الامير محمد الطموح ونقول لهما لقد كانت الأوامر الملكية شافية ووافية وتدل على العطف الأبوي والأخوي على الشعب السعودي ووفق الله دوماً ولاة أمورنا فنرى العالم يعاني من مشاكل عدة ونحن نستقبل ميزانية كبيرة وأوامر سديدة تدخل الفرح والسرور على الشعب السعودي.

ًكما تحدث اللواء صالح بن سليمان القرزعي مدير شرطة منطقة عسير فقال:-باسمي ونيابة عن كل العسكريين بمنطقة عسير بمختلف رتبهم نتقدم بوافر الشكر والتقدير لملك الحزم والعزم والبناء الملك سلمان ولولي عهده المتوثب للاصلاح الاقتصادي الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الغالية للمواطنين بكل فئاتهم وللعسكريين ايضاً الذين يدافعون عن وطننا الغالي ونقول الشعب بارك الله لكم فيما اوتيتم وعلينا بالدعاء والاخلاص اكثر للوطن وقيادته فنحن مغبوطين على ما نجده من رعاية واهتمام بالوطن والشعب من حكومتنا وقيادتنا الواعية المخلصة.

كما رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية بعسير أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله ورعاهم – بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة ، التي نبعت من حرص القيادة الدائم والمستمر – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم ، وعنايتهم الدائمة بأبنائهم وبناتهم المواطنين والمواطنات .

ًكما تحدث لـ(البلاد) الدكتور محمد عبد الله ال مرعي من جامعة نجران فقال:-لاشك أنها أوامر ملكية سديدة أوامر خير شلمت فئات الشعب من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والحمد لله ان الله يحيط هذا الشعب وقيادته دوماً بالتوفيق فالشعب يقدر الظروف العالمية ويتحمل ما تتخذه القيادة من قرارات هي في مصلحته وبالتالي وجدنا الملك سلمان أيده الله يحنو على شعبه ويصدر أمره الكريم بمساعدة الشعب وإعادة العلاوة السنوية وهذا من توفيق الله لهذه القيادة من ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين.

كما تحدث الإعلامي حسن سلطان المازني فقال:” سدد خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم وولي عهده الامين ضربة قاضية اخرى لأعداء هذا الوطن والمتربصين بأمننا واستقرارنا ولحمتنا الوطنية المتينة وذلك بحزمة من القرارات الجديدة التي اثبتت بمالايدع مجال للشك ان قيادة هذه البلاد قريبة جداً من أية معاناة يعاني منها المواطن وان كانت صغيرة .

وتحدث عدد من المتقاعدين من مدنيين وعسكريين لـ(البلاد) عن المكرمة الملكية الغالية

ًفقال اللواء متقاعد من الأمن العام عبد الله منصور الثبيت :” إن الله سبحانه وتعالى قد اختار لهذه البلاد قيادة حكيمة حانية منذ ان وحدها وحكمها الملك عبد العزيز رحمه الله وابناؤه الملوك من بعده حتى عهد ملك الإنسانية الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله إلى أن وصل الحكم لملك الحزم والعزم الملك سلمان وفقه الله فهو يرتقي بالدولة والشعب إلى العلا دوماً من حماية لحدودها واهتمام بمقدساتها وشعبها ووفقه الله بولي عهده الأمير محمد الذي وجدنا منه تطلعا كبيرا للاصلاح الاقتصادي وأن هذه الأوامر الكريمة تعين الشعب بمختلف فئاتهم على تغير أسعار الوقود ويجب علينا العون لبلدنا وأن نكون دوما معهم بالدعاء بالتوفيق والصلاح فنحن في نعمة وافرة ولله الحمد”.

ًكما تحدث لـ(البلاد) العميد متقاعد سعيد اليزيدي فقال:”شكراً لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله ووفق عضده الأيمن الامير محمد بن سلمان و لاشك ان قيادتنا قيادة خير وقيادة طيبة قيادة حانية فاقول لن يأتي من الخير إلا الخير والشعب السعودي شعب طيب صبور ووفي لقيادته فهو يجد الجزاء الأوفى من الله وكنت قبل أيام مع مستثمرين أجانب وكانوا يقولون نحن لانخاف في هذه البلاد لانها بلاد خير وصدق واقتصادها متين فنحن نثق فيها تماماً”.

ًكما تحدث الموظف المتقاعد محمد ظافر الشهري فقال:” نرفع اسمى آيات التهاني والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين على هذه القرارات السديدة والتى تعودناها من قيادتنا الرشيدة ولاشك ان هذه القرارات ادخلت البسمة في كل منزل لأنها قرارات لكل فئات الشعب ونسأل الله ان يديم الأمن والرخاء على هذه البلاد.

كما تحدث احد قادة المدارس بأبها المتقاعدين الأستاذ عبد الرحمن احمد سعد فقال:-

‏سعدنا ولله الحمد واستبشر الناس بهذه اللفتة الكريمة من حكومتنا الرشيدة التي تتلمس دائماً أحوال الرعية وتخطط لحاضرهم ومستقبلهم رغم ظروف العالم الاقتصادية.

ًكما تحدث الدكتور صالح الحمادي مدير فرع جمعية المتقاعدين بعسير سابقاً فقال:-

الحمد لله وله الثناء والنعمة بلادنا المملكة العربية السعودية في ألف خير والخير يتوالى عليها يومياً وقد رزقت بقيادة رشيدة مؤسسة على ذلك منذ الملك عبد العزيز رحمه الله حتى عهد الملك سلمان الموفق والمسدد وولي عهده المصلح الاقتصادي فان هذه الاوامر الملكية شلمت بحمد الله كل الشعب من مدنيين وعسكريين وسعدنا بالعطف على العسكرين وبالذات حماة حدود الوطن وشملت الطلاب والطالبات.

ًكما تحدث الطالب محمد مرعي العاصمي من جامعة الملك خالد فقال:-شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على أن شملت قراراته ابنائه الطلاب وهو دوماً الأب العطوف على الجميع. وقال الطالب سعيد حمود من طلاب الكلية التقنية بأبها أن والدنا الكبير الملك سلمان حفظه الله أب حانٍ فقد شمل قراره أبناءنا واخواننا وكل شعبنا وكذلك نحن ابناؤه الطلاب ونقول له نحن دوماً مع قيادتنا ووطننا جنوداً مخلصين.

تعكس متانة اقتصادنا وحنكة قيادتنا:

وفي جدة أجمع عدد كبير من المواطنين والاقتصاديين ومدراء الجامعات على أن الأوامر الملكية التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين سوف يكون لها الأثر الكبير في النفوس وأنها تهدف في المقام الأول لتحقيق مصلحة المواطن مشيدين بها واعتبروها لصالحهم وتهدف لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية وأن جميع أبناء وبنات هذا الوطن هم محل اهتمام وعناية كاملة من القيادة الكريمة فالقيادة الكريمة لبلادنا تنظر نظرة شمولية لجميع المواطنين وتقدم لهم الدعم المالي المناسب”.

وقال الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز إن المواطن السعودي يعيش هذه الأيام فرحة غامرة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، كما جاءت هذه القرارات لتعكس متانة اقتصادنا الوطني وحنكة قيادتنا الحكيمة لبناء المستقبل وفق رؤية 2030 في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجمة.

واضاف أن هذه القرارات تنم عن حرص قيادتنا الرشيدة الدائم واهتمامها بمنح الشعب السعودي الأولوية في توفير كل ما يحتاجه، والتي انعكست على حالة الاطمئنان التي شعر بها الجميع بأن المملكة بدأت تقطف ثمار رؤية 2030، في تعزيز أركان الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل القومي، ولقد أجمع الكل على أن الدولة حريصة على الوقوف بجانب المواطن، ودعمه في جميع الظروف والأحوال، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي، الذي يتأثر بمتغيرات دولية.

ولقد حظي طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز وكافة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بشرف الأمر الملكي الكريم بزيادة مكافآتهم بنسبة 10% ، تقديراً ودعماً من ولاة أمر هذه البلاد حفظها الله ورعاها في دعم الطلاب والطالبات والرقي بالعملية التعليمية والتحليق بها عالياً، وتأكيداً على حرص القيادة على كل ما يسهم في راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ــ رحمه الله ــ.فالحمد لله أولاً وآخراً على نعمائه، والحمد لله على أن منحنا قيادة حكيمة مخلصة, جعلت أولى اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها.

كما ثمن الاقتصادي أحمد الشهري الأوامر الملكية التي جاءت للتخفيف على المواطنين من الآثار الاقتصادية وارتفاع التكاليف المعيشة عبر عدد من الأوامر والتي انطوت على إنفاق مالي يعزز من موقف الأسرة السعودية خلال العام ٢٠١٨ م وإعادة تنظيم مواعيد الرواتب وفواتير الخدمات العامة حتى تكون منسجمة مع ميزانية الأسرة. واضاف:” للاوامر للملكية انعكاسات في حجم الانفاق المتوقع من المواطنين وذلك سيساهم في تحفيز الطلب، وسيحد من الآثار التي كانت متوقعة على القطاعين الاستهلاكي والاستثماري كما شملت الأوامر الملكية المتقاعدين والأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وطلاب الجامعات وهذا يعكس مدى حرص القيادة على الاقل دخلاً في الاقتصاد وتجنيبهم أي آثار اقتصادية”.

كما أوضح أن سعادة المواطنين تعتبر من الأولويات لدى القيادة وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل تعديل الهيكل الاقتصادي وتمتين دور القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الاستثمارية العملاقة؛ ما ذلك وأكثر إلاّ من أجل رفاه وسعادة الوطن والمواطنين والأجيال القادمة.

وقال المواطن فهد مستور العلياني:” لفتة غير مستغربة من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وتلمس مستمر لاحتياجات أبنائه وبناته بعد التوصية من ولي العهد الشاب الطموح الذي يعمل ليل نهار من أجل الرقي بالوطن و المواطنين و الشعب كله يردد عاش سلمان وعسى سنينك تبطي يا أبو فهد.”

وقال مسفر علي المالكي :” هذه الأوامر لها دلالة واضحة على أن ولاة الأمر يعيشون هموم المواطنين ويحرصون على مصالحهم وعلى استقرار هذا البلد حماه الله وهذا نهج ولاة أمرنا منذ أن قامت هذه الدولة المباركة على تحكيم شرع الله وتفقد مصالح المواطنين ليعيش المواطن في رغد من العيش فإني ارفع اسماء آيات الشكر والعرفان من الأعماق وباسم كل مواطن لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه النعم وأسأل الله أن يحفظهما وأن يسبغ عليهما الصحة والعافية وأن يجزيهما عنا خيراً.”