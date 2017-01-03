مسؤولون ومواطنون المملكة يشعلون تويتر بعبارات الولاء والوفاء لملك الحزم والعزم والعدل.

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تمر هذه الأيام الذكرى الثانية لتقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية.

ويُعرف عن جلالة الملك سلمان منذ ان كان أميراً للرياض – الحزم في الأمور واهتمامه الشديد بالثقافة.

في ذكري البيعة الثانية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر بشكل خاص بعبارات الولاء والوفاء.

حيث أن موقع تويتر توشح بصور قائد المسيرة ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-.

ونائبيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ليعبر الجميع عن احتفاءه بذكرى البيعة الثانية في صورة من صور التلاحم بين القيادة والشعب.

لنبدأ بالمسؤلون الذين سطروا عبارات التهنئة ومنهم :-

حيث سجل وزير الخارجية السيد عادل الجبير تهنئته للقيادة الرشيدة بذكرى البيعة في تغريدة له بـ”تويتر” قال فيها: “خالص التهاني لـ #خادم_الحرمين_الشريفين والشعب السعودي في #ذكرى_البيعة_الثانية؛مناسبة تبعث الشعوربالأمل والاطمئنان على مستقبل مملكتنا الغالية”.

وغرد وزير الطاقة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح بتغريدة قائلاً فيها:

“نجدد العهد والولاء لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين “حفظه الله” بمناسبة #ذكرى_البيعة الثانية وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المُستقبل”.

وغرد رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالله بن مساعد قائلاً:

” #ذكرى_البيعة_الثانية وفق الله خادم الحرمين الشريفين وحفظه وأدام على وطننا العز والخير والنماء ، اللهم أعزنا بالإسلام و أعز الإسلام بِنَا “.

وغرد أيضا الفنان عبدالله عبدالعزيز مُعبراًعن شعور الفخر والاعتزاز بقيادته قائلاً:

“#ذكرى_البيعة_الثانية في رقابنا بيعةٌ لرجلٍ قلَ أن يجودَ الزمان بمثله ملك #الحزم_و_المستقبل ، حبك يا سيدي يجري في دمائنا وعداً وسعداً وعهدْ”.

وغرد الفنان رابح صقر قائلاً:-

“نجدد البيعة والولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة #ذكرى_البيعة_الثانية”

ولكل هؤلاء المسؤلون والمشاهير هم للمثال وليس علي سبيل الحصر .

بالإضافة إلي أن مئات المواطنين من أطياف المجتمع السعودي.

قد سطروا كافة عبارات الولاء والوطنية في الذكرى الثانية بمرور عامين على تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

مشيرين إلى أن ذكرى البيعة الثانية للملك سلمان علامات أمن وملامح استقرار ونظرة تتطلع للمستقبل ومرور عامين من الحزم والعزم والرفاهية.

بالإضافة إلي تهنئة الإدارات التعلمية مثل إدارة تعليم جدة وإدارة تعليم الرياض