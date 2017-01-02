مسؤولو غرفة المدينة: رؤية طموحة وحاضر يفتخر به الجميع

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأستاذ منير بن محمد ناصر بمناسبة البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين، أن ذكرى البيعة يوم عزيز من أيام الوطن نجدد فيه الولاء والعهد لقائد مسيرة البناء والعزة، وهي إحدى أهم المحطات التي تمنحنا قدرا كبيرا من الإحساس بقيمة الوطن؛ حيث شهدت المملكة في عهده تنفيذ العديد من الخطوات الهامة والمتسارعة نحو توسيع قاعدة الهياكل المؤسسية والاقتصادية التي ساهمت في اتخاذ القرارات الصائبة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، تأكيدا لاستمرار النهج التنموي في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحريك معطيات القطاع الخاص، باعتباره الشريك الفعلي في إرساء قواعد التحول الوطني 2020.

فيما أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأستاذ خالد الدقل، أن ذكرى البيعة الثانية صفحة ناصعة لتاريخ وحاضر يفتخر به الجميع؛ لأن الأعمال الخالدة تظل في تاريخ الشعوب شموعا تضئ وتحفز الآخرين لتتبع خطاه نحو مسير النهضة بصيغ تراكمية ينظر لها من خلال ترادف مراحل الإنجاز وتضاعف مضامينه، تحفه مواكب البذل وبعد النظر والرؤية الفاحصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،في إدارة مفاصل الدولة .

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد رشيد الصاعدي على أن البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله- تمثل ذكرى لإنجاز لا يقارن بغيره وأرضية ثابتة ومشتركة للمقدرة على العطاء.. ليصبح الإبداع دوما القاسم المشترك لهذه الانجازات التي ستظل رقما يصعب تجاوزه وبحصافة القراءة المبكرة لأرقام المستقبل ورؤية التحول بإنزال خطط التنمية على أرض الواقع والاعتماد على تنمية الموارد الاقتصادية والبشرية وحيوية القطاع الخاص .

فيما أكد الأستاذ عبدالله اليوسف أن ذكرى البيعة تعني لنا الأمل والتجدد والحيوة واستحضار التاريخ والتراث، باعتبارها لحظة فارقة، ليس على المستوى المحلي بل على نطاق العالم الإسلامي نظرا لما قدمته وتقدمة القيادة الرشيدة من دعم للأمة الاسلامية واعتزازها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وتوفير الراحة والأمان للحجاج والمعتمرين والزوار من كافة أنحاء العالم الاسلامي، واهتمام بإعمار الحرمين الشريفين من خلال التوسعة المضطردة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمسلمين .. وهي بمثابة كشف حساب لنا نراجع فيه ما قدمناه للوطن، وما يجب أن نقدمه له ..نسأل الله ان يوفق ولاة أمرنا ويوفقنا لنعمل يدا واحدة من أجل الوطن ورفعته .

قاطرة المجد:

وقال الأستاذ بدر النيف عضو مجلس الإدارة: إن البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجعلنا نقف إجلالا لقاطرة المجد وهي تستعد للانطلاق بقوة وثبات نحو مستقبل أكثر رفاهية وتقدما.. عامان وها نحن نجدد البيعة والعهد لحماة الوطن الشامخ مؤكدين بذلك أننا أمة وفية لماضيها العريق ومعتزة بحاضرها الزاهر.. وأن البيعة ليست صكا نمهره بتوقيعاتنا وإنما هي عهد.. للسواعد على البناء.. وتحالف القلوب على العطاء من أجل الوطن . نسأل الله أن يديم على الوطن أمنه ورفاءه، ويحفظ ولاة أمرنا ويسدد خطاهم لما فيه خير الوطن والامة الإسلامية .؟

فجر جديد :

وأشار عضو مجلس الإدارة الأستاذ مجد المحمدي إلى أنه في ظل هذه المناسبة الغالية نستذكر الإنجازات المتتالية لملوك المملكة هذه (التتابعية ) ورثتها الدولة السعودية منذ بزوغ فجرها بقيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز- طيب الله ثراه .. وقاد بعده أبناؤه البررة مسيرة النماء التي أصبحت مثالا يحتذي بين مثيلاتها من البلاد .. يحمل بصماتنا وامتداد عطائنا بين أمم الأرض وتميزنا المستمد من شرف خدمة الحرمين الشريفين قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها .

دلالات ومضامين:

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة الأستاذ داخل عايد الأحمدي أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ــــ فرصة لتأكيد عزمنا لمواصلة البناء والوقوف جنبا الى جنب مع حكومتنا الرشيدة وعهد وميثاق بيننا كشعب وفيٍ وملتفٍ حول قيادته الحكيمة، وأن ما انتهجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- منذ بداية عهده الزاهر يعد علامة فارقة ونقطة ذات دلالات ومضامين تنم على عمق النظرة ونفاذ البصيرة .

وأشار عضو مجلس الإدارة الأستاذ رويفد بن مناور الصاعدي إلى أن المملكة بصفة عامة شهدت العديد من المشاريع العملاقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله – الذي أضاف أمجادا جديدة لهذا الوطن العملاق الذي وحد كلمته الملك المؤسس- طيب الله ثراه – وأن البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين تؤكد على التفاف الشعب حول قائده، يجدد الولاء، ويحفظ العهد، ويعقد العزم على العمل على رفعة الوطن وصونه.

صانع النهضة:

وقال عضو مجلس الإدارة الأستاذ عيسى الحربي: إنه حينما نستذكر ذكرى البيعة المباركة نحتفي بيوم مجيد في أيامنا، وهي لحظات تجسد صورا رائعة من صور التلاحم والوفاء لصانع نهضة البلاد الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- علي أن تكون المدينة المنورة على وجه الخصوص من أرقى مدن العالم في جميع النواحي الخدمية والعمرانية وفي كل ما يسهم في رفاهية المواطن السعودي والزائر لهذه المدينة المباركة.

فيما نوه عضو مجلس الإدارة الأستاذ كمال عثمان بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – على النطاق على كافة الأصعدة ..المحلي والإقليمي والعالمي قائلا: (لقد ظل خادم الحرمين الشريفين يتتبع مواطن الحاجة ليس علي صعيد المملكة فحسب، بل كان دائما علي الموعد مع أمته العربية والإسلامية لحماية كيان الأمة الإسلامية والعربية بحصافة ومصداقية، كقائد أممي يحظى بثقة واحترام وتقدير الجميع.

فيما اشار عضو مجلس الادارة الاستاذ حاتم عمر الحضرمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- استطاع أن يضع المملكة في مقدمة الدول التي تتمتع بحضور عالمي متميز بما لها من إسهامات ملموسة في الساحة الدولية، بالإضافة إلى مجهوداته في تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات الإسلامية في الحصول على المتطلبات الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.

وقال عضو مجلس الادارة الاستاذ فهد المغير: إن البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تؤكد استمرارية عهد الخير لملك يفخر بخدمته للحرمين الشريفين .. وما يقدمه من عطاءات لا حدود لها في سبيل بناء هذا الوطن، ومواصلة تفوق مجتمعه بدعم التنمية المتوازنة والعمل على راحة المواطنين وتعزيز أمنهم .

وإن المملكة مازالت تترسم معالم الطريق الذي وضعه خادم الحرمين الشريفين في البيعة الثانية التي تمثل امتدادًا لعطائه المستمر.

فيما أكد عضو مجلس الإدارة الأستاذ مدني الأحمدي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود- أيده الله – منذ توليه مقاليد الحكم وسدة القيادة، وهو غني عن التعريف على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، عرف قائدا محنكا يزن الأمور بميزان الحكمة والتقدير السليم، ويعمل دوما لرفع الأمة الإسلامية وأقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ بداية عهده جملة من الأساسيات المحكمة في تعزيز رؤية متكاملة؛ وفق قراءة تفصيلية للعديد من المعالم البارزة لخطوط المستقبل.

وقال عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد نويفع الحربي: إنه لا يخفى على أحد ما سطره ويسطره قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- بإذن الله- من إنجازات ستكون مفخرة للتاريخ والأمة العربية والاسلامية؛ بفضل أفقه الواسع ورؤيته السديدة بمعاونة ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن تمت مبايعتهما لتولى هذه المناصب الهامة حرصا على استدامة الاستقرار الذي يحفز على العطاء والعمل من أجل الوطن وخير الأمة العربية و الإسلامية.

فيما أشار عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله دقاق إلى جملة من المبادرات والقيادة الرشيدة لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة المواطن والوطن والأمة الإسلامية جمعاء من خلال شرف الخدمة للحرمين الشريفين وتوفير الأمن والأمان لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار من كافة أنحاء العالم، وما زين به جيد الوطن منذ بواكير تسلمه لمقاليد الحكم من إنجازات ستكون مفخرة للتاريخ والأمة العربية والإسلامية؛ بفضل أفقه الواسع ورؤيته التي تجاوزت الواقع إلى أفق أوسع تخطيطا وتنفيذا.