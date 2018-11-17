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مسؤول أمريكي : السعودية شريك مهم

كتبه adminaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      17 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم ــ وكالات

شدد المبعوث الأميركي بشأن سوريا جيمس جيفري على أن بلاده تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك الأفضل في الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب، محذراً في الوقت ذاته من محاولة إيران إنشاء تنظيم جديد على غرار تنظيم داعش.

وذكر جيفري أن العمل العسكري المباشر ربما لن يكون كافياً لدحر إيران وشبكة حلفائها الإقليميين المتوسعة، مشدداً على أن دول المنطقة تحتاج إلى الاستقرار للتخلص من نفوذ طهران في أراضيها.

وقال جيفري، في تصريح أوردته وكالات عدة إن المملكة أفضل شريك لواشنطن من أجل التصدي لنشاطات إيران في المنطقة، بالإضافة إلى أنها شريك مهم في مكافحة الإرهاب

وأن واشنطن لم تكن لتقدر على فعل شيء في هاتين المسألتين في المنطقة دون مشاركة السعودية.

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