مسؤول أمريكي يطلع على مشروعات مركز الملك سلمان

الرياض- واس

قام كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ارك ترايجر, بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض, التقى خلالها مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومسؤولي المركز.

واطّلع الضيف على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية للمنكوبين في 42 دولة دون تمييز، حيث بلغت المشاريع حتى الآن 450 مشروعاً متنوعاً حظي اليمن منها بـ 274 مشروعاً في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والمواد غير الإيوائية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والحماية والخدمات اللوجستية والتعليم والتغذية والاتصالات في حالات الطوارئ بالإضافة إلى المشاريع النوعية كإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثي، ومركز الأطراف الصناعية، وكذلك برنامج “مسام” لنزع الألغام.كما ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهتم بالشأنين الإغاثي والإنساني.

على صعيد آخر انطلقت أمس أولى الدورات المهنية لبرنامج “مهارتي بيدي” الممول من مركز الملك سلمان لأسر الأيتام بمحافظات عدن وشبوه وحضرموت اليمنية بمشاركة 100 متدرب ومتدربة .