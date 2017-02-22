مسؤول إماراتي: اكتتاب أرامكو يجذب الاستثمارات للمنطقة

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دبي ــ رويترز

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، إن الاكتتاب المرتقب لشركة أرامكو السعودية، من شأنه جذب استثمارات أجنبية ضخمة، للمملكة ومنطقة الخليج.

واكد كاظم، أن الطرح سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية إلى المنطقة، ولا سيما دبي من خلال الشركات العالمية التي تستهدف السوق السعودية من خلال مكاتبها الإقليمية في الإمارة.

واستعبد كاظم طرح اسهم ارامكو ببورصة دبي، قال: “من غير المنطقي أن يتم إدارج شركة كبيرة مثل أرامكو في سوقين متجاورين في منطقة الخليج”.

وزاد: “عندما تبحث أرامكو عن إدراج في أسواق مالية أخرى إضافة إلى السعودية، سيصبح من الأفضل لها خارج المنطقة في أوروبا وأمريكا مثلاً ما يزيد السيولة على السهم”.