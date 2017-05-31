مسابقة (إنسانيات رمضان)

جدة – البلاد

تواصل منظمة التعاون الإسلامي استقبال المشاركين في المسابقة الرمضانية للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثانية بعنوان “إنسانيات رمضان” .

واشترطت المنظمة أن لا تقل أعمار المُشاركين عن 18 عاماً من الدول الأعضاء في المنظمة والدول المراقبة , في حين يتم التنافس على التقاط الصور التي تُظِهر الجوانب الاجتماعية , والاقتصادية والثقافية , وتضمين الصور المشاركة بما يتسم به شهر رمضان المُبارك من روحانية , وتعاليم دينية , وكرم , ومشاركة , وتجمع تقاليد وثقافات إسلامية متنوعة , والشعور الديني للصائم , وفرحته بقرب العيد في بلد المُشارك , إلى جانب التطرق لتجارب تلك البلدان في الشهر الفضيل .

ودعت المنظمة الراغبين في المشاركة ومعرفة التفاصيل عن المسابقة , إلى الدخول على موقع المنظمة http://www.oic-oci.org .

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