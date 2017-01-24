مسابقة الرسم التوعوية بتعليم نجران

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نجران – البلاد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، طلاب وطالبات مراحل التعليم العام في مدارس المنطقة، للمشاركة في مسابقة الرسم التوعوية الثانية، تحت شعار “احترام النظام”، التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”.

وأوضحت مساعدة الشؤون التعليمية “بنات” بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني، أنه يحق لجميع طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية المشاركة في هذه المسابقة من خلال اختيار المشارك التعبير بالرسم والتلوين في الإجابة على السؤال ” ماذا يمكن أن أقوله لمن لا يحترم الأنظمة “، أو بالتعبير بالرسم عن أي موضوع يخدم فكرة المسابقة وأهدافها، على أن ترسل مشاركات الطالبات إلى إدارة نشاط الطالبات في موعد أقصاه 1438/6/10هـ ، ليتسنى جمعها والرفع بها إلى الإدارة العامة للنشاط بالوزارة في الموعد المحدد.

وحثت المشاركين على الالتزام بشروط وضوابط المسابقة في أن يكون العمل المشارك من رسم الطالب أو الطالبة دون تدخل مباشر، وأن يعبر العمل الفني عن موضوع المسابقة، وأن يكون الرسم على ورق كراس جيد السماكة ” الوسط ، الكبير “، ويمكن استخدام جميع الألوان، عدا أقلام الرصاص والفحم والألوان الخشبية، وفي حال إضافة كتابة أن تكون من عناصر التكوين في اللوحة ومتوازنة مع بقية عناصرها، وأن ترسل المشاركات دون إخراج أو خلفية أو تغليف حراري، وألا يكون قد سبق المشاركة بنفس اللوحة في مسابقة أخرى، ولا تقبل الرسومات الرقمية أو التي ترسل صورتها بالبريد الإلكتروني.