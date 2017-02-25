مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية..38 عاما في خدمة الحفاظ

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الرياض- البلاد

صدر في عام 1397هـ الأمر السامي الكريم بإنشاء مسابقة قرآنية دولية ، يكرم فيها الفائزون من مختلف دول العالم ، تقام في مكة المكرمة ، وأثمر ذلك عام 1399هـ بإقامة الدورة الأولى من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره ، بمشاركة ستة وثمانين قارئاً من مختلف دول العالم ، فكانت المسابقة شارة بدء للمسابقات القرآنية الدولية فيما بعد ، ويعد انطلاقها فتحا للتنافس على كتاب الله تعالى ، وتوالت السنوات والمسابقات في تطور مستمر ، وإقبال كبير ، ونمو مطرد ، حتى فاقت مخرجاتها ” 6000 ” مشارك وأضحت مؤتمراً عالمياً ، وجامعة قرآنية يتفيأ ظلالها أهل القرآن من كل مكان .

جاء ذلك في التقرير الإعلامي للدورة ” 38 ” من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم ، مبرزا تميز المسابقة بإقامتها بمكة المكرمة وفي المسجد الحرام وفي شهر الله الحرام ، وتشرف المشاركون فيها بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في كل دورة من دورات المسابقة.

وتضم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أربعة فروع الأول منها فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد ، وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً ، والثاني حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد ، والثالث حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد ، والرابع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد لمرشحي دول الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.