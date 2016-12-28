مساعدات إغاثية سعودية لـ 2225 أسرة سورية

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عمان-واس

قام مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بلبنان بتوزيع المساعدات الإغاثية، والمتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية، بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية على الأشقاء اللاجئين السوريين في جبل لبنان والمنية ودده الكوره، وذلك خلال المحطة الثامنة و العشرين ولغاية الحادية والثلاثين ليستفيد من هذه المساعدات الإغاثية 2225 أسرة سورية.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة الوطنية السعودية، ومن خلال مكتبها في لبنان تسعى لإيصال المساعدات الإغاثية لكافة الشرائح من الأشقاء الاجئين السوريين، وخصوصاً الحالات الخاصة من ذوي الإعاقات والمفقودين والأيتام والذين يعانون من الإصابات التي سببتها الحرب في سوريا، وكبار السن والأرامل والحالات الأكثر حاجة لمثل هذه المساعدات، التي من شأنها أن تغطي الاحتياج الفعلي للشقيق السوري في مثل هذه الظروف.

وأضاف الجلال قائلاً: إن “عدد الأسر المستفيدة من حزمة البرامج التي أطلقتها الحملة في لبنان لغاية اللحظة هي 5586 أسرة بواقع 33516 مستفيدا من مشروع “شقيقي دفؤك هدفي ” و “شقيقي سفرتك هنيه” و”شقيقي صحتك غالية”.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة مازالت مستمره بتقديم محطات الخير على الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، مستحدثة خلال هذا الموسم بالإضافة لبرنامجها الموسمي “شقيقي دفئك هدفي ” ، وبرنامج ” شقيقي سفرتك هنيه”، و “شقيقي صحتك غالية “، لتلبي احتياجات الأسر السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبين السمحان أن كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين، هو ثمار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – التي دائماً ما تشدد على إيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام؛ سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية.