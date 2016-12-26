مساعدات إغاثية لأكثر من ألف لاجئ سوري

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عمّان- واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 1089 لاجئًا سوريًا في محافظة إربد الأردنية، خلال المحطة السابعة والعشرين من برنامجي ( شقيقي دفؤك هدفي 4 )، و( شقيقي صحتك غالية ) .

واشتملت المساعدات على البطانيات و الجاكيتات و الكنزات و القبعات الشتوية و غيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة من الكسوة الشتوية، بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية، والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة ستقوم- بإذن الله- بتغطية اللاجئين السوريين القاطنين في الأردن، لتشمل جميع المحافظات الأردنية خلال موسم الشتاء الحالي، حيث بلغ إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات، التي تقدمها الحملة خلال المحطات السابقة ضمن برنامج ( شقيقي دفؤك هدفي ) 2.419 أسرة بواقع 10.103 مستفيدين، و 17.457 أسرة بواقع 81.705 مستفيدين لبرنامج ( شقيقي صحتك غالية )، و 12.373 أسرة بواقع 61.021 مستفيدًا من اللاجئين السوريين في الأردن.

وأضاف السمحان: إن المشروعات التي تتبناها الحملة من أكثر المشروعات أهمية في المجال الإغاثي، لما لها من الأثر الإيجابي الكبير في سد احتياجات اللاجئين السوريين وأطفالهم.