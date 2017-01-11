مساعدات إغاثية لـ 5562 لاجئا سوريا في الأردن

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عمّان -واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا المساعدات الإغاثية على 5562 مستفيدًا، بواقع 1119 أسرة سورية في محافظتي إربد والمفرق على الحدود الأردنية السورية، ضمن برنامجي ” شقيقي دفؤك هدفي 4″، و” شقيقي صحتك غالية” خلال المحطتين الـ 45و 46 .

واشتملت المساعدات على المواد الأساسية من الكسوة الشتوية من البطانيات والكنزات والجاكيتات وقبعات الرأس وخلافه من المواد الإغاثية، التي تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى برنامجتوزيع الحقيبة الصحية، والتي تحتوي على مواد النظافة الأساسية للأسرة بشكل عام .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة- بإذن الله- ستستمر من خلال هذه المشروعات باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة و النازحة منها في الداخل السوري، مشيرًا إلى أنه جرى وضع برنامج عمل معد خصيصًا لهذه البرامج المتعددة، لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين.

ونوه السمحان إلى أن هذه المشروعات الإنسانية المتعددة التي تطلقها الحملة تعد من أكثر المشروعات أهمية؛ لما لها من أثر إيجابي كبير لدى الأشقاء السوريين، من خلال تقديم العون لهم ولأطفالهم، خصوصًا أن المنطقة التي يتواجدون بها تعرف ببرودة الجو؛ حيث تصل الحرارة فيها لما دون الصفر المئوي، مما يتطلب مضاعفه الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لوقايتهم من هذه الظروف المناخية القاسية.