مساعدات إغاثية للسوريين في اربد والمفرق

شارك عبر واتساب

عمّان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن في محطتها 134، ضمن البرامج الإغاثية التي تطلقها الحملة خلال هذا الموسم وهي “شقيقي سفرتك هنية” و “شقيقي صحتك غالية”.

وتشمل المساعدات أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية في محافظتي اربد والمفرق من خلال أربع محطات متتالية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 17574 مستفيدا بواقع 3241 أسرة.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن مكتب الحملة في الأردن مستمر ومنذ عده أشهر بتنفيذ مجموعة من البرامج الإغاثية لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين لما لمسته الحملة من حاجة ماسة لديهم ونقص كبير في المواد الأساسية للأسرة التي من شأنها أن تعينهم على التعايش مع مثل هذه الظروف الصعبة.

وأكد السمحان أن الحملة السعودية تولي المشاريع الإغاثية بكافة محاورها الاهتمام الكبير حيث تتبنى الحملة المشاريع الأكثر أهمية للشقيق السوري للمساعدة في سد احتياجاتهم الضرورية.