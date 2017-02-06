مساعدات سعودية شتوية للاجئين السوريين

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع حقائب شتوية تكفي لأكثر من ستة أشخاص، تشتمل على بطانيات ومفارش نوم ومعاطف وأحذية مقاومة للمطر للبالغين والأطفال إضافة إلى مدفأة ومخزون ديزل يكفي الأسرة لشهر كامل, لتستفيد من هذه المساعدات الشتوية 5000 أسرة في 29 قرية بريف حلب الغربي وريف ادلب ، وذلك استجابة من المركز في ظل موجة البرد القارس التي يعاني منها النازحون السوريون حيث بدأ التوزيع في قرى تل الكرامة وعنجارة والأتارب ودارة عزة وعويجل من خلال الشريك المنفذ منظمة إحسان.

وتأتي هذه المساعدات الشتوية العاجلة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين النازحين في الداخل السوري.

يذكر أن المركز بدأ في توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية والكسوة الشتوية للنازحين السوريين من محافظة حلب منذ ما يقارب الشهر.

من جهة اخرى سيرت الحملة الوطنية السعودية ضمن مبادرتها الإغاثية “لأجلكم نتضامن” القافلة الرابعة من القوافل الإغاثية للداخل السوري للعام 2016-2017 م والمحملة بالكسوة الشتوية لصالح الأشفاء النازحين السوريين المتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري عبر معبري باب الهوى وباب السلامة .

وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة إلى أن مكتب الحملة في تركيا ومنذ إطلاق مبادرة الحملة السعودية “لأجلكم نتضامن ” يقوم على إدخال وتوزيع كافة المتطلبات الإغاثية و الأساسية للأشفاء النازحين السوريين و النازحين مؤخراً من حلب والمتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري مضيفاً ان هذه القافلة تحتوي على (90 ألف بطانية و 160 ألف جاكيت و 50 الف كنزة و 50 الف طقم شتوي و 15 الف شال نسائي و6 آلاف وجبة غذائية جافة و 121 ألف علبة حليب سائل مغذي ).

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من جانبه الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة تأتي بهدف سد الاحتياج الفعلي من المواد الإغاثية للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها ،منوهاً إلى أن العمل جاري في إدخال المساعدات إلى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب وأريافها و ادلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام منوهاً إلى أن هذه القافلة تأتي استكمالاً لما تعتزم الحملة إيصاله الى أشقائنا النازحين من حلب ومن خلال مكتبها في تركيا والممثل بـ ( 400 الف جاكيت و 176 الف بطانية كبيرة و 188 الف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 الف شال نسائي و 167الف وجبة غذائية جافة و 328 الف عبوة حليب سائل مغذي).