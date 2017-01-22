مساعدات سعودية لـ 5739 لاجئا سوريا في إربد

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إربد- واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا، بواقع 1014 أسرة سورية لاجئة في محافظة إربد، شمال الأردن، خلال المحطتين 54 و55، وذلك ضمن البرنامج الإغاثي ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.

وتتكون المساعدات من الكسوة الشتوية، المتمثلة بالبطانيات، والكنزات، والجاكيتات، وقبعات الرأس، وخلافه من المواد الإغاثية، التي تناسب الطقس البارد في بيئة اللجوء، والنزوح للأشقاء السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة غطت عددًا كبيرًا من الأسر السورية اللاجئة، والنازحة منها في الداخل. السوري.