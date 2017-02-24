مساعدات طبية لوزارة الصحة الجيبوتية

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جيبوتي – واس

وقّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجاً تنفيذياً لدعم وزارة الصحة الجيبوتية بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية شملت 189 بنداً بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي جميل بن عبدالرحمن ششه وعدد من المسؤولين الجيبوتيين.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم جمهورية جيبوتي في مواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين اليمنيين ومنها قطاع الصحة .