مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالمناطق

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الرياض – البلاد

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق وقرى المملكة، وذلك وفقاً لأنظمة الضمان والتنمية الاجتماعية.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة عن تشكيل فرق عمل من وكالتي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، والجمعيات واللجان ومراكز التنمية، كل فيما يخصه، مشيراً إلى أنها ستشمل جميع المتضررين من السيول، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة ،

مؤكدا أن فرق العمل ستتابع بشكل متواصل، وترصد المناطق والأحياء المتضررة، وسرعة التواصل معهم، للوقوف على احتياجاتهم، وتلبيتها.