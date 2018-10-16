مساعدات عاجلة من مركز الملك سلمان لمنكوبي المهرة

الغيضة- واس

أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتلمس احتياجاتهم سير المركز قافلة مساعدات برية توجهت لليمن وتهدف للوقوف مع مئات الأسر اليمنية التي تضررت إثر العاصفة المدارية (لبان) التي ضربت فجر يوم أمس الاول الأحد الأجزاء الساحلية من المهرة اليمنية متسببة بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ، تركزت في مدينة الغيضة وتسببت بأضرار كبيرة في شبكة الخدمات والطرق كما تضررت منها مئات المنازل وتشريد عدد كبير من السكان ولجوء عدد منهم للمدارس .

وبين معاليه أن القافلة البرية تحمل 125 طنًا من السلال الغذائية الأساسية ، كما أرسل المركز 100 خيمة و 8 أطنان من السلال الغذائية و1500 بطانية و 200 بساط من مستودعات المركز في داخل اليمن ستصل – بإذن الله – خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال معاليه : جهز المركز 20 طنًا من السلال الغذائية تحملها طائرات نوع c31 بالتعاون مع قوات التحالف بالإضافة إلى فريق من المركز.