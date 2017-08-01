مساعدات غذائية لجزيرتي الفشت وبكلان

الفشت – واس

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السبت الماضي, مساعدات غذائية جديدة لجزيرتي الفشت وبكلان ، القريبتين من سواحل ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن ، اشتملت على الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والتمور . وتأتي هذه المساعدات استمراراً لحملات إغاثية سابقة لسكان الجزيرتين .

ويعد هذا البرنامج امتداداً لأكثر من 139 برنامجًا نفذها المركز بجميع محافظات اليمن بمشاركة 84 شريكاً أممياً ومحلياً.يذكر أن جزيرة الفشت اليمنية تقع بالقرب من ميناء ميدي في البحر الأحمر ويسكنها العشرات من المواطنين اليمنيين، وقد حرمتهم المليشيات الانقلابية من ممارسة مهنتهم الوحيدة التي يعتاشون منها وهي الصيد بعد زراعتها لآلاف الألغام البحرية في السواحل اليمنية، مما أدى إلى تدهور حياتهم المعيشية .

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