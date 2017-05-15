مساعدة 4500 لاجئ سوري شمال الأردن

شارك عبر واتساب

الأردن-واس

بلغ عدد المستفيدين من توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن نحو 4500 مستفيد بواقع 720 أسرة ضمن البرامج الإغاثية التي تطلقها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ” شقيقي سفرتك هنيه ” و “شقيقي صحتك غالية ” الموسم الحالي.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بين أن مكتب الحملة في الأردن مستمر منذ عدة أشهر بتنفيذ مجموعة من البرامج الإغاثية لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين بهدف تأمين المتطلبات المعيشية لهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

بدورهم قدم الأشقاء السوريين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الحملة السعودية شكرهم وامتنانهم للقائمين على هذا العمل الإنساني راجين الله تعالى بأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً من كل سوء وأن لا يحرمهم الأجر والثواب .