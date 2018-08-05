مساعد الدوسري بطلاً لكأس العالم FIFA18

حقق اللاعب السعودي مساعد الدوسري بطولة كأس العالم للعبة FIFA18، بعد فوزه على البلجيكي ستيفانو بينا في المباراتين النهائيتين بنتيجة (4-0) ذهاباً وإياباً ،في المباراة التي جمعتهما اليوم على منصتي البلايستيشن والـXBOX في قاعة O2 بالعاصمة البريطانية لندن.

وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، اللاعب بعد فوزه باللقب العالمي.

وقال سموه : “تفخر المملكة بالعديد من أبناءها المميزين الذين يحققون المنجزات في مختلف الألعاب والرياضات ومنها الرياضات الإلكترونية التي تزخر بالعديد من النجوم أمثال بطل كأس العالم FIFA مساعد الدوسري” مؤكداً دعم الاتحاد لأبطاله في جميع الألعاب والرياضات ومنوهاً بالدعم الكبير والمباشر من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لجميع الرياضات والألعاب في المملكة.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، بشكل مباشرة على منافسات لعبة FIFA18، على المستوى العالمي ويشارك في تنظيمها بشكل سنوي وفي عدة مسابقات، وتبلغ أهمية البطولات الإلكترونية لديه في المرتبة الثانية بعد مسابقات كرة القدم على الملاعب الخضراء.

وكان الدوسري تأهل لبطولة كأس العالم FIFA بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية، وشارك في كأس العالم الذي ضم إلى جواره 32 متأهلاً من مختلف دول العالم واستطاع الدوسري تحقيق الكأس بعد أن تغلب على منافسيه في الأدوار الأولية والنهائية.

ويعد الدوسري اللاعب العربي الوحيد الذي شارك في نهائيات كأس العالم لـFIFA18 في نسختها الحالية، التي انطلقت بشكلها الحالي في عام 2004، فيما حقق اللاعب السعودي عبدالعزيز الشهري لقب بطولة كأس العالم عام 2015، إذ يعد أول سعودي يحقق اللقب.